1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.22 19:30

В Кировске отметили создание Военизированного горноспасательного отряда МЧС России

Новый горноспасательный отряд обслуживает 42 производственных объекта, в том числе 4 подземных рудника, 17 карьеров, 2 обогатительные фабрики и 19 объектов промышленной инфраструктуры. Все они относятся к горнодобывающим предприятиям Мурманской области и Карелии.

Новый горноспасательный отряд обслуживает 42 производственных объекта, в том числе 4 подземных рудника, 17 карьеров, 2 обогатительные фабрики и 19 объектов промышленной инфраструктуры. Все они относятся к горнодобывающим предприятиям Мурманской области и Карелии.

В торжественной церемонии, приуроченной к старту работы нового отряда, приняли участие глава региона, начальник регионального Управления МЧС России и генеральный директор Военизированной горноспасательной части.

Николай Медведев, генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России: «Это больше событие, хотя подразделения уже в течение трёх лет здесь организуются. Это два взвода в Кировске, горноспасательный пункт в Оленегорске и два горноспасательных поста, которые обслуживают объекты открытых горных работ».

Во время торжественного открытия губернатор Андрей Чибис вручил специалистам МЧС символический ключ от нового здания, где будет создан современный комплекс для комфортной службы и обучения горноспасателей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Горноспасатели у нас были есть и будут, решение о создании единого горноспасательного отряда именно в Мурманской области. Оно позволяет и увеличить количество людей, и обеспечить лучшую материально-техническую базу, оборудование, постоянную подготовку и сделать горноспасательную службу на нашей территории ещё сильнее».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Научи меня жить». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Майские вакансии в Мурманске с зарплатой более 100 тысяч рублей - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро укрепляется на 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 27% увеличила выработку электроэнергии в мае-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика