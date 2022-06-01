В Кировске отметили создание Военизированного горноспасательного отряда МЧС России

Новый горноспасательный отряд обслуживает 42 производственных объекта, в том числе 4 подземных рудника, 17 карьеров, 2 обогатительные фабрики и 19 объектов промышленной инфраструктуры. Все они относятся к горнодобывающим предприятиям Мурманской области и Карелии.

Новый горноспасательный отряд обслуживает 42 производственных объекта, в том числе 4 подземных рудника, 17 карьеров, 2 обогатительные фабрики и 19 объектов промышленной инфраструктуры. Все они относятся к горнодобывающим предприятиям Мурманской области и Карелии.

В торжественной церемонии, приуроченной к старту работы нового отряда, приняли участие глава региона, начальник регионального Управления МЧС России и генеральный директор Военизированной горноспасательной части.

Николай Медведев, генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России: «Это больше событие, хотя подразделения уже в течение трёх лет здесь организуются. Это два взвода в Кировске, горноспасательный пункт в Оленегорске и два горноспасательных поста, которые обслуживают объекты открытых горных работ».

Во время торжественного открытия губернатор Андрей Чибис вручил специалистам МЧС символический ключ от нового здания, где будет создан современный комплекс для комфортной службы и обучения горноспасателей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Горноспасатели у нас были есть и будут, решение о создании единого горноспасательного отряда именно в Мурманской области. Оно позволяет и увеличить количество людей, и обеспечить лучшую материально-техническую базу, оборудование, постоянную подготовку и сделать горноспасательную службу на нашей территории ещё сильнее».