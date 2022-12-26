В Кировске перед Новым годом откроют каток под открытым небом

Он такой единственный в городе и находится на стадионе спорткомплекса «Горняк». Ежегодно это место становится одним из любимых отдыха жителей и гостей Кировска.

В Кировске открывают каток на стадионе «Горняк». В этом году его площадь увеличили, теперь она составляет 5500 кв. метров. Все для того, чтобы весело провести время на льду могли как можно больше людей. Отметим, что создание ледового покрытия – непростая работа и длится она ни один день. Самое сложное - это создать ледяную подушку, для этого нужна морозная и неснежная погода.

Артем Скрендо, начальник пресс-службы спорткомплекса «Горняк»: «Поверхность проливается сначала холодной водой. Когда появляется хорошая ледяная основа, начинает ездить наша «ГАЗелька». Она теплой водой проливает, чтобы залить трещины, полости. А ещё работник по обслуживанию зданий сбивает всякие ледяные неровности».

А пока на стадионе спецтехника наводит последние штрихи, в фойе спорткомплекса завершают ремонт. Здесь обновили стены, потолки и полы со специальным защитным покрытием, благодаря которому можно будет перемещаться прямо в коньках. А самое главное, увеличили площадь помещения. Теперь здесь комфортно смогут разместиться до 70 человек.

Антон Трушенко, директор спорткомплекса «Горняк»: «Не будем забывать о туристах, которые в случае ветреной погоды, когда прекращается работа подъёмников, обычно спускаются в город и посещают наши открытые спортивные площадки, которые очень хорошо подготовлены. За ними мы следим и стараемся держать хороший уровень в Кировске, как одного из лидеров спортивной отрасли нашего региона».

27 декабря запланировано открытие ледового катка. Вход свободный. Провести время активно здесь смогут как жители Кировска, так и туристы. Для них откроют пункт проката коньков с полным размерным рядом для взрослых и детей.