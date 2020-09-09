В Кировске полицейские изъяли у местного жителя оружие и арсенал боеприпасов, которые он хранил незаконно

Во время обыска у жителя Кировска были обнаружены 2 револьвера, пистолет «Браунинг», составные части различного оружия и патроны.

Оперативники приняли решение осмотреть гараж и вторую квартиру мужчины, где незаконных предметов оказалось ещё больше. В общей сложности из оборота изъято около 1,5 тысячи патронов разного калибра, более 100 составных частей оружия, гранаты и другие боеприпасы.

Подозреваемый пояснил, что обнаруженный арсенал он собирал в течение нескольких лет, а целью хранения запрещенных предметов он назвал коллекционирование. За такое хобби мужчине грозит наказание в виде 4 лет лишения свободы.