В Кировске полицейские задержали нетрезвого водителя, который пытался совершить наезд на инспектора ДПС и скрыться
Общаясь с водителем, полицейские заметили у него признаки опьянения. На требования выйти из автомобиля для проведения освидетельствования мужчина не отреагировал и попытался совершить наезд на сотрудника Госавтоинспекции, чтобы потом скрыться.
Однако, как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, дорожный полицейский вовремя увернулся и применил табельное оружие, выстрелив по колесу автомобиля и остановив движение.
Установлено, что за рулем был кировчанин, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Освидетельствование подтвердило у него алкогольное опьянение, превышающее законом норму.
За повторное нетрезвое вождение в отношении мужчины возбуждено уголовное дело и административный протокол.