В Кировске проходит первый фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику»

В Кировске стартовал Первый фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику». Событие уникальное не только для Мурманской области, но и для всего Северо-Запада России.

Специальная ледовая площадка фестиваля расположилась на озере Малый Вудъявр. Здесь профессиональные водолазы и дайверы, руководство и специалисты различных спасательных ведомств, учёные и исследователи не только рассказывают, но и наглядно демонстрируют самые передовые способы ведения подводных работ, в том числе, и спасательных.

Не обошлось и без специализированной техники, которая почти автоматически выполняет спектр сложных задач. Всем процессом управляет опытный оператор, и, при этом, ему не нужно самому опускаться под толстый слой льда.

Такой обмен опытом помогает лучшим специалистам в области получить новые ценные навыки, которые понадобятся при погружении для выполнения различных задач.

«Кольский полуостров омывают моря, озёра и задачи, связанные с исследованием водного и подводного мира, всегда стоят перед нами, - говорит Александр Губин, начальник отдела арктических проектов Центра развития туризма и бизнеса города Кировска. – А водолазы Мурманской области на этом направлении всегда были на хорошем уровне».