В Кировске проводят реконструкцию автоподъезда к городу и готовы развивать туринфраструктуру

В летний период кипят ремонтные работы и в Кировске. Этом году город всерьёз намерен стать туристической столицей Заполярья, тем более, что в развитие туристско-рекреационного кластера «Хибины» вложено существенное федеральное финансирование.

На въезде в Кировск до конца года должны завершить работы по строительству кольцевой транспортной развязки. Общая стоимость реконструкции автоподъезда составила 150 млн рублей, при этом 82 млн - из федеральной казны. Деньги были выделены по программе развития внутреннего туризма.

Городские власти признаются, что транспортная развязка, скорее инвестиции в будущее, чем насущная необходимость. Пробки на въезде в Кировск, если и встречались, то только в самые пиковые дни сезона. Теперь же их не будет, даже если поток туристов продолжит увеличиваться.

Сейчас Кировск принимает 14 процентов турпотока Мурманской области. Впрочем, помимо катания на снежных склонах, предложить гостям более широкую программу отдыха город не может.

- Я бы сказал, что у нас сейчас остро стоит вопрос по инфраструктуре. Туристам нечем заняться помимо катания, - отмечает Сергей Свинин, глава администрации Кировска. – Но в этом направлении мы ведём работу. В течение нескольких дней состоятся торги на строительство ледовой арены, мы ведём работы по модернизации кинотеатра «Большевик». В скором будущем туристам будет чем заняться.