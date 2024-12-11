В Кировске состоялась тренировка спасательных подразделений по поиску пострадавших после схода лавины

По легенде учения, под снежной массой находится от 8-ми до 12-ти человек.

Прибыв на место подразделения организовали у подножия горы базовый лагерь, сформировали группу и выдвинулись на помощь к условным пострадавшим.

Их поиски велись с помощью биперов и кинологического расчёта. Также специалисты отрабатывали методику «зондирования». При ней группа выстраивается в ряд и, опуская специальные «щупы» на большую глубину под снег, один за другим исследует каждый квадратный метр покрова.

Обнаружив пострадавшего, спасатели аккуратно перекладывают его на носилки и эвакуируют при помощи снегоходов и, используя горные лыжи.