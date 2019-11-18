В Кировске состоялся семинар, посвященный лавинной безопасности

Его организаторами выступили Следственный комитет по Мурманской области и Главное управление областного МЧС.

Также в мероприятии приняли участие сотрудники регионального УМВД, противолавинных служб, горнодобывающих предприятий, горнолыжных курортов и турбизнеса. Следком по Мурманской области продемонстрировал технические средства, стоящие на вооружении заполярных следователей. Например, прибор «Оптик-2» помогает обнаружить скрытые камеры видеонаблюдения. Или детектор нелинейных переходов, который в радиусе пяти метров находит любую электронику: смартфоны, фотоаппараты, видеокамеры и сим-карты. Такие устройства могут помочь в поисках пострадавших. В ближайшее время запланировано проведение совместных практических занятий по ликвидации последствий сходов лавин. По данным спасателей, за последние десять лет в Мурманской области под лавинами погибли 23 человека. Чаще всего жертвами стихии становятся туристы в местах внетрассовых катаний, а также водители снегоходов. Нередко причинами трагедий становятся самоуверенность, беспечность и неподготовленность самих жертв.