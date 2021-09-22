В Кировске «уже пахнет морозом»

Зима близко. Заметно ближе, чем кажется. Например, жители Кировска уже могли наблюдать за окном снегопад.

Видео первого сентябрьского снегопада в Кировске выложила на своей странице в «Инстаграм» Анна Баженова. Под роликом девушка отметила, что «уже пахнет морозом». А значит, до начала полноценной зимы осталось совсем немного времени.