День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.21 19:30
В Кировске «уже пахнет морозом»
Зима близко. Заметно ближе, чем кажется. Например, жители Кировска уже могли наблюдать за окном снегопад.
Видео первого сентябрьского снегопада в Кировске выложила на своей странице в «Инстаграм» Анна Баженова. Под роликом девушка отметила, что «уже пахнет морозом». А значит, до начала полноценной зимы осталось совсем немного времени.
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