В Кировске задержали местного жителя, которого подозревают в хранении крупной партии наркотиков для последующего сбыта

Во время обыска в квартире молодого человека полицейскими было обнаружено и изъято большое количество фасованных пакетов с находящимся в них веществами.

Изъятые образцы были направлены на исследование. Экспертиза показала, что подозреваемый пытался сбыть более 594 граммов наркотических средств, содержащих в своем составе химический гашиш, МДМА и метадон.

Нарушитель закона позже признался, что хотел сбыть препараты через интернет-магазин путём оборудования «тайников с закладками».

По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. Потенциальному наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы.