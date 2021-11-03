В Кировске запустили новую систему оснежения для трасс северного и южного склонов горы Айкуайвенчорр

Это делается для того, чтобы туристы дольше смогли наслаждаться катанием на заполярных склонах.

Отметим, что Мурманская область славится своим продолжительным горнолыжным сезоном. У нас он нередко заканчивается в мае, когда в других регионах уже властвует весна.

С таким искусственным снегом открыть первые трассы получится раньше, чем обычно, и возможно, ещё немного продлить завершение сезона.