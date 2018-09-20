В кирпичной стене спрятал патроны и детали от оружия

Год и 10 месяцев получил мурманчанин за контрабанду огнестрельного оружия с территории Украины. Мужчина спрятал в кирпичной кладке арсенал боевых патронов и основных частей огнестрельного оружия.

В октябре прошлого года в ряде субъектов Российской Федерации проходили операции по выявлению и пресечению приступных группировок и отдельных лиц, которые как-то могут быть причастны к контрабанде оружия. В поле зрения сотрудников ФСБ попал и житель Мурманска, который сделал оружейный тайник в кирпичной стене одного из домов на территории региона.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что правонарушитель доставлял оружие на территорию России из Украины. За грубое нарушение закона мужчине грозит лишение свободы на срок год и 10 месяцев в колонии общего режима.