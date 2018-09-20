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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:30

В кирпичной стене спрятал патроны и детали от оружия

Год и 10 месяцев получил мурманчанин за контрабанду огнестрельного оружия с территории Украины. Мужчина спрятал в кирпичной кладке арсенал боевых патронов и основных частей огнестрельного оружия.

В октябре прошлого года в ряде субъектов Российской Федерации проходили операции по выявлению и пресечению приступных группировок и отдельных лиц, которые как-то могут быть причастны к контрабанде оружия. В поле зрения сотрудников ФСБ попал и  житель Мурманска, который  сделал оружейный тайник в кирпичной стене одного из домов на территории региона.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что правонарушитель доставлял оружие на территорию России  из Украины. За грубое нарушение закона мужчине грозит лишение свободы на срок год и 10 месяцев в колонии общего режима.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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