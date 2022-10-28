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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.22 19:30

В клубе молодых предпринимателей объясняют, почему время турбулентности лучшее время для старта

Условия неопределенности у многих возникает страх. Те, кто недавно мечтал воплотить свою бизнес-идею, теперь откладывают её до лучших времён. Но, по словам опытных коммерсантов, сейчас наоборот пора возможностей.

Как начать бизнес в период нестабильности? Особенно, если у тебя нет опыта? Ждать лучших времен или рисковать? В клубе молодых предпринимателей объясняют, почему время турбулентности лучшее время для старта.

На встречах клуба молодых предпринимателей в Мурманске ребятам в возрасте от 14 до 25 лет рассказывают о тонкостях коммерции, а также помогают сформировать стратегию собственной компании.

Ярослав Цаплев, участник клуба молодых предпринимателей: «На самом деле, горизонты масштабные. Я понимаю, что пока я молод, я могу рисковать. Могу рисковать, могу стремиться ввысь, могу пробовать. Пока не так страшно всё это делать, не страшно ошибаться. Я всем всегда советую ошибаться и сам люблю ошибаться, терять деньги. Это происходит постоянно. Я их и теряю, и зарабатываю, потом опять продолжаю свой путь и вот так всё время. Как по лестнице идёшь: сначала наверх, потом вниз, наверх – вниз».

Наставники клуба местные и приезжие предприниматели, которые плотно освоились в своих нишах, добились немалых результатов и стремятся выйти на ещё более высокий уровень.

Виктория Орлова, предприниматель, основатель Арктической стрит-фуд пельменной «Pelmen House»: «Молодым предпринимателям я хочу рассказать о ценности нашего региона. О том, что надо оставаться в Мурманске. Для этого есть все предпосылки, все базы для этого есть, которые создает правительство Мурманской области. Просто многие ребята этого не знают. Благодаря именно этой поддержке, которую правительство оказывает предпринимателям, начинающим предпринимателям, у студентов есть возможность для того, чтобы начать своё дело и развиваться. Эта именно та ступенечка, которая поможет вам сделать первый шаг к созданию своей мечты».

Условия неопределенности у многих возникает страх. Те, кто недавно мечтал воплотить свою бизнес-идею, теперь откладывают её до лучших времён. Но, по словам опытных коммерсантов, сейчас наоборот пора возможностей.

Алексей Коломыц, эксперт по архитектуре бизнеса: «Сейчас самое лучшее время. Сейчас освободились большие рынки, ушли большое количество компаний, денег много, но их нельзя вывозить, они остаются в стране, их надо куда-то тратить. Деньги дешевеют, их надо тратить, их все начинают тратить. Очень большой спрос и его мало кто реализует. Самое лучшее время сейчас, чего ещё ждать?!».

Алексей, продажник со стажем, свою первую сделку он совершил в 12 лет, в 17 разработал городской портал, а в 21 заработал первый миллион. Признаётся, что секретов успеха нет, главное не упускать шанс и действовать.

Алексей Коломыц, эксперт по архитектуре бизнеса: «Очень часто предприниматели просто боятся. У них есть знания, они уже что-то изучили, они могут приносить пользу. А что они? Они сидят и думают, есть кто-то лучше, есть кто-то больше, кто-то другой реализует для правительства проекты. Кто-то другой крупному бизнесу поможет. А я кто? Я студент, что я могу сделать? И сидят, не предлагают себя».

На встрече ребята узнали, как презентовать себя, как быстро найти своего клиента. Это уже второе собрание клуба, следующее состоится 23 ноября.

Комментарии

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Мария
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Молодцы ребята, гордимся вами)))
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24.10.22 21:03
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15.10.22 22:02
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