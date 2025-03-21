В Коле команды спасателей Мурманской области боролись за титул лучшей в проведении аварийно-спасательных работ при ДТП

Как отмечает Андрей Коцюн, главный специалист группы координации деятельности аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области, в случае аварии нужно действовать не только слаженно, но и быстро.

Поэтому даже «снятие» крыши авто должно занимать минимальное время, ведь в салоне находятся люди, которым может быть необходима медицинская помощь.

Испытания были приближены к реальным, а пожарно-спасательные подразделения показали себя настоящими мастерами дела при эвакуации и оказании первой помощи пострадавшим.

1 место с лучшим временем 11 с половиной минуты – заняла команда 1-го пожарно-спасательного отряда из Мурманска.