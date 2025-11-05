В Коле на Поморской набережной завершили второй этап благоустройства

Теперь там появилась новая видовая точка на Кольский залив. В честь этого события провели торжественную церемонию открытия.

Набережная Колы уже стала визитной карточкой региона. Реализация второго этапа благоустройства позволила увеличить площадь благоустроенной территории на 12000 м². Теперь здесь создано комплексное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и разнообразных развлечений взрослых и детей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Променад очень достойный».

В рамках первого этапа благоустройства набережной в Коле были проложены наружные сети электроснабжения под землю, установлено уличное освещение и деревянные лежаки. Создана пешеходная зона и проведено озеленение. А после второго этапа работ установлены малые архитектурные формы зоны отдыха, смонтирован амфитеатр и смотровые площадки, выполнено наружное освещение, благоустроены откосы и тротуары.

Александр Лихолат, глава Кольского округа: «Конечно, это в рамках программы народной стратегии «На Севере – Жить!»… Прекрасный подарок колянам к празднику».

Особое внимание создатели обновленной набережной уделили сохранению самобытности. Озеленительные мероприятия включали посадку новых деревьев и кустарников.