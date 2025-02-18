В Коле началась разработка котлована под жилой комплекс «Кольские Огни»

Девелопер завершил подготовку всей необходимой документации и получил разрешение на строительство первой и второй очередей. Инвестиции в проект составят 9 млрд рублей.

Первая очередь из 5 домов от 9 до 14 этажей планируется к сдаче в 2027 году. Всего застройщик рассчитывает возвести в Коле почти 90000 м² жилья.

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Правительство региона со своей стороны предоставило компании земельный участок и налоговые льготы резидента АЗРФ и взяло обязательство обеспечить в микрорайоне необходимую инженерную инфраструктуру.

Дмитрий Вычегжанин, заместитель директора по строительству проекта группы «Самолёт»: «В комплексе будет свой микрорайон со своей инфраструктурой, социальными объектами, коммерческими объектами и современным благоустройством. Потребовались дополнительные геологические изыскания, все работы выполнены, все экспертизы пройдены, компания приступила к реализации проекта».