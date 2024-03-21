В Коле осуждён местный житель, совершивший убийство 19 лет назад

Чтобы раскрыть преступление следователи провели несколько десятков экспертиз и опросили значительное число свидетелей.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2004 года двое жителей Колы во время конфликта нанесли малознакомому мужчине множественные удары ногами и руками по телу, причинив телесные повреждения, от которых он скончался.

Уголовное преследование одного из соучастников прекращено в суде по нереабилитирующим основаниям. А вот второй мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, от которого он, впрочем, был освобождён в связи с истечением срока давности.