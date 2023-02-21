В Коле применяют спецтехнику и спецтехнологии во время прокладки важного водовода на западный берег Кольского залива

Полным ходом ведётся строительство нового водовода, чтобы жители западного берега Кольского залива получали чистую питьевую воду. Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» успешно приступили ко второму этапу работ.

В Коле на Поморской улице сейчас работает спецтехника. Ведутся земляные работы - через автодороги прокладывают трубы. Делается это впервые в нашем регионе методом горизонтально-направленного бурения, то есть специальными проколами.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Компаний, которые осуществляют такие работы, в нашем регионе нет. Поэтому мы обратились к нашим коллегам в Санкт-Петербург. Они привозят специальные установки, подготавливают котлованы и производят непосредственно бурение, прокладывая трубу, чтобы проходить труднодоступные участки».

Уже совершены два прокола в Коле, впереди работы на трассе Р-21, проход реки Кола. Отмечается, что в водоёме трубы будут лежать не на дне, а под землей. Все работы по горизонтально-направленному бурению должны закончить до сентября этого года.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Сохранили дорогу. Мы проходили это дорожное полотно как раз с горизонтально-направленным бурением – это проколы. Сохранили дорогу, сохранили покрытие. Это хорошо, меньше затрат. Понятно, что техника более сложная, более сложная процедура, но, тем не менее, вокруг всё сохраняется».

И это не мешает местным жителям.

Контроль по выполнению строительства ежедневный. Всё идёт чётко т по графику. Параллельно продолжаются работы и на западном берегу Кольского залива. Именно там по итогу большой стройки появится чистая питьевая вода. Её получат не только жители города и сёл района, но и крупные промышленные компании и предприятия на западном побережье.