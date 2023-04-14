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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.23 19:30

В Коле приюту для животных «Созвездие друзей» требуется помощь

Каждый месяц директор приюта пытается найти деньги для того, чтобы заплатить за аренду помещения.

В этом неприметном помещении в 100 квадратных метров живут 60 собак. Судьбы у каждой из них схожи, в большей степени это дворняги, которых нашли в разных районах города и области. За хозяйством следит директор приюта Юлия Козырева. Пройти мимо бездомных питомцев она не может, но в такое помещении всех с улицы не забрать. К тому же у приюта и так достаточно проблем, которые нужно решать.

Юлия Козырева, директор приюта для животных «Созвездие друзей»: «Остро стоит проблема у нас с автоволонтёрами. Порой, если нужно в ветеринарную клинику отвезти животное, что-то случается экстренно с ним, или нужно, что-то привезти для приюта, то машин практически невозможно найти, особенно в дневное время».

Работает Юлия с небольшой командой единомышленников, поэтому нужны люди, которые любят животных и готовы работать руками.

В этот раз на помощь откликнулись добровольцы из актива школы №5 Мурманска. Для многих из ребят такой опыт работы в приютах для животных первый, но свои задачи они знают.

Данил Канатчиков, волонтёр: «Помощь в выгуле собак, покормить, убраться немного. Купили дезсредств, купили немного еды. Думаю, что дальше мы будем организовать сбор еды. Я думаю, что это будет хорошей и доброй традицией: хотя бы раз в недельку, раз в две недельки приезжать сюда с помощью».

Ангелина Глущенко, волонтёр: «На самом деле объём работы очень большой, но мне очень нравятся животные. Мне очень хочется им помочь».

Но перед тем, как начать работу, ребята познакомились с животными. Четвероногих выпустили из вольеров и тут они порезвились на славу. Нам удалось познакомится с самой спокойной жительницей приюта.

А это Герда. Ей 12 лет, она самая старшая собака в этом приюте. Она приехала вместе со своей хозяйкой Юлией из Снежногорска.

Добровольцы убрали в вольере, привезли воды, выгуляли и покормили животных. Внутри достаточно тесно, поэтому, пока часть ребят играли с собаками, другие наводили порядок. Собаки очень ласковые и на контакт пошли сразу.

Аренда помещения и прилегающей территории стоит 50 тысяч рублей в месяц. Юлия Козырева каждый раз с трудом находит эти деньги, чтобы продолжать работать и помогать четвероногим.

Связаться и оказать помощь приюту «Созвездие друзей» можно, написав в группе учреждения «ВКонтакте»: https://vk.com/public216679277

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