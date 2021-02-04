В Коле продолжается строительство быстровозводимого спорткомплекса с плавательным бассейном

Он возводится в рамках приоритетного проекта и государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области». К настоящему моменту подрядчик приступил к облицовке фасада.

Строители полностью завершили монтаж металлоконструкций будущего здания и сэндвич-панелей, теперь заканчивают устройство кровли.

На сегодняшний день на объекте трудится порядка 50 человек, которые монтируют освещение, вентиляцию и инженерные сети, а также проводят отделочные работы.

Напомним, быстровозводимый комплекс с плавательным бассейном в Коле должны были сдать в декабре 2020 года. Однако непростая эпидемиологическая обстановка и задержка с поставкой материалов внесли коррективы в график работ. Прогнозный срок завершения работ – 30 марта 2021 года.