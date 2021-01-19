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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.21 19:30

В Коле продолжается строительство плавательного бассейна. В апреле сдача

В настоящее время внутри здания идут отделочные работы. Как продвигается стройка решили проверить представители руководства Кольского района и вице-губернатор Мурманской области Владислав Сандурский.

Большое квадратное и хорошо утеплённое здание с панорамным остеклением, выходящими в сторону залива. Вид из будущего бассейна в Коле обещает быть неплохим. Сейчас за окнами - стройка, но совсем скоро территория преобразится. Здесь будет разбит сквер, плавно переходящий в набережную.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Эту землю мы планируем отдать под парки и скверы. Я думаю, что мы сохраним этот разрешённый вид использования и плавно перейдём в нашу Поморскую набережную. Эта территория очень важная, очень ценная. Мы должны посоветоваться с нашими жителями Кольского района. Обязательно включится в эту работу Министерство градостроительства. Они тоже должны высказать своё мнение по дальнейшему развитию этой территории».

Внутри здания сейчас идут работы. В коридорах уже кладут плитку, а в главном зале, где расположены бассейны, рабочие крепят вентиляционные короба. Чаш - две. Одна - 25-метровая на пять дорожек - для взрослых. Вторая - для детей.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области: «Всё оборудование уже на площадке. Поставщики наготове, они готовы приступить к монтажу после обеспечения строительной части. Ну, в соответствии с графиком, в начале февраля они к этим работам должны приступить. Плюс отделка всех остальных помещений и устройство фасадов. Благоустройство в том году завершили до наступления зимы, поэтому остаётся обустройство освещения и малых архитектурных форм».

Всё должно быть по высшему разряду. На строительство выделили 257 миллионов рублей. 120 из них - средства федерального бюджета. Сдать объект подрядчик должен уже в апреле этого года. И в успешном завершении работ в срок строители не сомневаются.

Дмитрий Вычегжанин, руководитель проекта: «Мы готовы уложиться в заявленные сроки. Вы сами сейчас ходили на объект и видели, что работы ведутся, количества людей хватает на объекте, материал присутствует. Это всё реально уложиться в эти сроки».

Строится бассейн в рамках партийного проекта и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». Качество и график работ находятся под строгим контролем. Совсем скоро у жителей Колы под боком появится свой красивый и тёплый бассейн.

 

Комментарии

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