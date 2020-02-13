В Коле сгорел цех деревообработки

Пожар произошёл сегодня утром и на улице Заводской в Коле. Загорелся деревообрабатывающий цех.

Для ликвидации возгорания спасателям пришлось прилечь 5 пожарных машин и 20 человек личного состава. Работу спасателей заметно осложняли хранящиеся в помещениях горючие материалы – лаки, краски, а так же древесина.

Площадь, охваченного огнем здания, составила около 900 кв метров. Во время происшествия никто из работников цеха не пострадал.