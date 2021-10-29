В Коле спасатели отрабатывали навыки по ликвидации аварии техногенного характера

По легенде учений, на одном из объектов произошёл взрыв, под обломками здания оказались люди.

Участникам этих учений в Коле придётся попотеть, чтобы отработать все пункты легенды. Во-первых, на площадке произошёл взрыв, под завалами оказались люди. На подъезде к месту происшествия в ДТП попали автомобиль и пассажирский автобус, пассажиры легковушки оказались заблокированы внутри покорёженного кузова. А ещё перед специалистами стояла задача помочь откинутому взрывной волной в лес пострадавшему.

«Бывает и такое, - говорит Иван Молчанов, начальник аварийно-спасательной службы управления по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области, - Предсказать что-либо невозможно».

Но и это не всё! Для спасателей провели мастер-классы по спасению человека из упавшего с обрыва автомобиля и эвакуации с высотного столба пострадавшего мастера-электрика.

Александр Скакун, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Мурманской области: «Каждая ситуация уникальна… Спасатели должны быть готовы ко всему».