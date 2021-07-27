В Коле строят дорогу в микрорайоне Комсомольская горка

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проверил ход работ на объекте.

На Комсомольской горке в гудит тяжёлая техника. Здесь, спустя долгие годы, наконец-то появится настоящая асфальтированная дорога. Заселён этот микрорайон Колы достаточно давно. В нём сейчас живут около четырёхсот семей. В том числе и многодетные, которым землю выдавала администрация города. Добраться в частные дома, особенно зимой, было большой проблемой. Дорога была только грунтовая, с торчащими из земли камнями. Её даже чистить было проблематично. Теперь всё поменяется.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «В этом районе мы уложили 1500 квадратных метров асфальта. И это только начало, потому что в этом году мы завершаем проектирование дорожной деятельности всего микрорайона Юго-Восточного в Коле. Выделены средства правительством Мурманской области, около 6 миллионов рублей. И сегодня документы по проектированию находятся в госэкспертизе».

Как идут работы по проекту «Безопасные и качественные дороги», что уже сделано, проверил Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Ход дорожной кампании в Коле министра устроил. Всё запланированное выполнено практически на 100%. Ремонты проезжих частей закончатся даже раньше установленных сроков.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманска: «В этом году Колу мы заканчиваем раньше утверждённых сроков. У нас завершаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего в работе было 7 объектов и все они у нас завершились досрочно. Большую часть мы сделали ещё в июне. На июль осталось буквально два объекта. Но сегодня мы с вами видим, что эти объекты также с должным качеством завершаются».

Всего в рамках работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Коле отремонтировали 25 тысяч квадратных метров дорог. А на Комсомольской горке работы строительством проезжей части не ограничатся. Здесь планируют развивать и другую инженерную инфраструктуру.