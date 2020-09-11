В Коле торжественно открыли рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд»

Предприятие будет производить филе трески и пикши, фарш и другую продукцию.

В цехе нового рыбоперерабатывающего завода в Коле уже идёт работа: движутся ленты конвейеров, чуткие механизмы распределяют первые партии филе по направлениям. Крупная - в одну сторону, поменьше - в другую. Техника на заводе передовая, утверждают владельцы. Прямиком из Исландии. Генеральным разработчиком и подрядчиком производства выступила исландская компания «Valka».

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Это суперсовременное предприятие. Оно, по сути, является одним из самых высокотехнологичных в Российской Федерации. Абсолютно на уровне мировых стандартов. Это практически конкретный результат той поддержки, которая оказывается губернатором, правительством Мурманской области рыбной промышленности и в целом предпринимательству».

На рабочих местах сотрудников предприятия - чистота и порядок. За этим здесь строго следят. А за качеством продукции наблюдают машины. Умные камеры, оснащённые рентгеном и водоструйными установками для резки костей, должны сделать форму, идущего по ленте филе, почти идеальной. В будущем эту продукцию планируют продавать на территории фабрики - рядом с цехом откроют небольшой магазин.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Такое отношение к людям у компании правильное. Помимо того, что эта продукция, понятно, будет уходить туда, где на неё будет спрос, а спрос на такую продукцию есть везде, здесь будет отдельный магазин. Для того чтобы мурманчане могли с минимальной, а где-то вообще без наценки, купить вот эту замечательную продукцию, которая здесь делается».

Завод построен в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. В создание предприятия компания «Мурман СиФуд» вложила более 2 миллиардов рублей. Трудятся здесь 170 человек. Сотрудников дирекция предприятия набирала по всей территории Мурманской области, а затем за свой счёт обучала работать с высокотехнологичным оборудованием.

Пётр Савчук, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству: «Люди думают о будущем, о современных продуктах, о самых современных технологиях. И то оборудование, которое здесь, - это от начала до конца выдержка холодной цепочки. Для рыбы это очень важно, как вы понимаете. Здесь это всё применяется. Поэтому, на наш взгляд, всё сделано для того, чтобы эта продукция поступила на внутренний рынок для наших потребителей. Ну, конечно, очень важно, что она будет востребована и за рубежом».

В сутки завод может выпускать более 63 тонн филе, ещё более 16 тонн - продукции из отходов производства. По отзывам европейских специалистов, фабрика входит в топ-5 крупнейших рыбоперерабатывающих фабрик Европы.