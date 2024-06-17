В Коле в четвёртый раз прошла акция «Ночной забег в пижамах»

Северянам так полюбилась эта акция, что с каждым годом количеством участников растёт, а костюмы становятся всё интереснее.

Дождь - не помеха ни спорту, ни хорошему настроению. На набережной в Коле собрались северяне из разных муниципалитетов, чтобы посоревноваться, пожалуй, в самом необычном забеге.

Погода дождливая и ветреная, но на лицах участников искренние улыбки. Ведь как меленьким, так и взрослым иногда так приятно немного подурачиться. А перед забегом всех участников ждала зажигающая разминка от призёра Олимпийских игр Ларисы Кругловой.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «Я просто удивлена, что народ пришёл. Это говорит о том, что мы спортсменов поддерживаем, мы поддерживаем здоровый образ жизни, мы готовы наш полярный день использовать по полной. Участвовать, бегать, тренироваться и ночью, и днём - в любое время и в любую погоду».

Пижамный легкоатлетический забег «Сон в олимпийскую ночь» завершал празднование Международного олимпийского дня. С самого утра на набережной Колы северяне могли приобщиться к тренировкам на открытом воздухе и поучаствовать в соревнованиях. А уже ближе к ночи началась регистрация на символический забег, в этом году в нём приняли участие более 550 человек.

Маршрут проходил по территории Поморской набережной на дистанции чуть больше километра, но обгонять никого не нужно было. Главное в этих состязаниях - получить хорошее настроение.

Чем больше участников, тем больше креативных идей. В этом году самой позитивной и яркой командой стали «Царицы». Участницы облачились в белые халаты, чёрные очки, а акцентной деталью у них стали яркие губы – выглядит действительно эффектно.

Но был участник, который выделялся ещё больше и не только оригинальным костюмом, но и чувством юмора.

Участники забега получили памятные подарки и дипломы, но, главное, незабываемые впечатления, которые надолго останутся в памяти.