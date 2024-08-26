В Коле вложили капсулу времени в фундамент нового жилого квартала «Кольские Огни»

Это событие стало историческим. Ведь впервые за последние 30 лет реализуется в нашем регионе столь масштабный проект по возведению жилого комплекса.

Появления нового жилого микрорайона ждали не только жители Колы, но и Мурманска. Подкупает близость городов и местоположение комплекса – на побережье. Впервые за 30 лет в Мурманской области начали строить новый жилой комплекс.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы не делим Колу и Мурманск. Уважая и чтя историю Колы, это большой и единый город, одна агломерация. Ровно в этой логике мы и благоустраиваем. Потому что огромное количество людей приезжают сюда и гуляют. Это новая веха. Первый со времен Советского Союза микрорайон, в рынок. Не только для госнужд, а именно в рынок вырастет здесь. Это только начало той масштабной стройки, которую мы запланировали с нашими партнёрами, коллегами из «Самолёта».

Объём инвестиций в проект составит 9 млрд рублей. Для его реализации девелопер получил статус резидента Арктической зоны России. В новом микрорайоне разместится необходимая для жизни социальная и коммерческая инфраструктура. А пока в фундамент будущего жилого дома заложили капсулу времени.

Проект получил название «Кольские Огни». Главной особенностью нового квартала станут монолитные дома, устойчивые к изменению климата, низкой плотностью застройки, необходимой для жизни социальной и коммерческой инфраструктурами, а также современными благоустроенными дворами.

Александр Лихолат, глава Кольского района: «Сегодня для древнего города Кола это историческое событие, начало нового этапа в жизни. Ещё и такой подарок в преддверии юбилея древнего города. Мы будем в следующем году праздновать 460 лет. И, конечно, это огромное событие».

Первую очередь квартала должны составить пять корпусов из многоэтажек, где смогут проживать более 1,5 тысячи семей. Общая площадь жилого фонда будет порядка 90 тысяч кв. метров. Строительные материалы для проекта планируется закупать в Мурманской области.

Александр Прыгунков, управляющий партнёр группы «Самолёт»: «Мы очень быстро за короткий промежуток времени вошли в этот проект, подготовили проектно-сметную документацию. Готовы к старту. Я хотел бы высказать благодарность губернатору Андрею Владимировичу, главе Кольского района, всей команде и правительству Мурманской области за слаженную работу. Я надеюсь, что мы не подведём, будем строить красиво, качественно, очень быстро».

Действительно, со стороны регионального правительства оказывается всесторонняя поддержка, связанная с предоставлением земельного участка и налоговых льгот. Кроме того, оно взяло на себя обязательства обеспечить в микрорайоне необходимую инженерную инфраструктуру.

Продажа квартир в Коле начнётся уже в сентябре.