В Коле задержали молодого, но уже нетрезвого водителя

Его нестандартную манеру вождения заметили сотрудники Госавтоинспекции, на просьбы которых остановиться он среагировал не сразу.

Во время патрулирования в Коле сотрудники Госавтоинспекции заметили странно едущий «Форд Мондео». Они предложили водителю иномарки остановиться, на что тот отреагировал не сразу.

За рулем авто оказался молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения, что и подтвердила экспертиза.

Теперь автолюбителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет, а за повторное нарушение его могут привлечь уже к уголовной ответственности.