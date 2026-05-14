В Коле задержали подозреваемого, который пытался украсть деньги из банкомата

Злоумышленник силой открыл входную дверь и незаконно проник в помещение финансовой организации.

Внутри помещения злоумышленник намеревался похитить до 250 тысяч рублей, но взломать стальную дверь ему не удалось.

Подозреваемым оказался гражданин Республики Узбекистан, находящийся на территории РФ незаконно в связи с аннулированием трудового патента.

Через несколько часов после преступления злоумышленника арестовала полиция по месту проживания. На допросе он признался, что пошёл на преступление из-за нехватки финансов для покупки билета на родину.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.