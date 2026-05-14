В Коле задержали подозреваемого, который пытался украсть деньги из банкомата
Внутри помещения злоумышленник намеревался похитить до 250 тысяч рублей, но взломать стальную дверь ему не удалось.
Подозреваемым оказался гражданин Республики Узбекистан, находящийся на территории РФ незаконно в связи с аннулированием трудового патента.
Через несколько часов после преступления злоумышленника арестовала полиция по месту проживания. На допросе он признался, что пошёл на преступление из-за нехватки финансов для покупки билета на родину.
Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.