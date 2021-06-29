В колледжах и техникумах региона начался приём документов на обучение по программам среднего профессионального образования

Приём на бюджетное обучение в этом учебном году запланирован в 18 образовательных организациях по 78 программам. Также он открыт по 2 новым направлениям: в Мончегорском политехническом колледже по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», а в Мурманском индустриальном колледже - «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Важно, что 170 бюджетных мест выделены для обучения в заочной форме, впервые по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в колледже имени Момота.

Также люди с ограниченными возможностями здоровья без основного общего образования могут получить среднее профессиональное в 6 учреждениях. Подробную информацию о приёмной кампании размещена на сайте регионального Министерства образования и науки.