В колледжах Мурманска продолжается работа приёмных комиссий

В этом году учреждения среднего специального образования рассчитывают принять 8000 новых студентов. Из них 4300 мест рассчитаны на бюджетную форму обучения.

Самыми востребованными остаются профессии, связанные с айти-сферой. Например, в Мурманском колледже экономики и информационных технологий программа «Информационные системы и программирование» пользуется бешеной популярностью. Бывало, что в один год поступало более 500 заявлений. Однако тенденции и даже можно сказать мода на определенные профессии стихийно сменяют друг друга и не всегда удаётся спрогнозировать, на какие специальности в этом году окажется спрос больше: современные технологии, сельское хозяйство или творческие направления.

Михаил Подпружников, заведующий практикой МКЭиИТ: «Повара-кондитеры! Очень востребована второй год специальность. Это благодаря шоу, которые проводятся на ТВ. Я так думаю. Раньше как-то подавали не очень много детей, а сейчас очень даже прилично».

Ева Гончарук, абитуриентка: «Я думаю, что это творческая профессия, востребованная, с зарплатой хорошей. Поэтому, я думаю, это будет интересно».

Востребованность некоторых направлений связана и с наличием мест по целевому обучению.

Ева Буянова, абитуриентка: «Я решила так, чтобы потом не было проблем с поиском работы, сразу определиться с местом и иметь хоть какие-то точки опоры».

В колледж девушки собираются поступать по программе «Профессионалитет». Программа в рамках национального проекта «Образование» позволяет студентам обучаться по приоритетным направлениям и гарантированно получить работу сразу после окончания учебного заведения.

Особые льготы в Мурманском колледже экономики и информационных технологий действуют для участников СВО. В этом году за счёт бюджетного финансирования из областного бюджета по программе «Сетевое и системное администрирование» для этой категории граждан выделено 15 мест.

Отметим, что обучаться в столицу Заполярья приезжают не только из Мурманской области.

Михаил Подпружников, заведующий практикой МКЭиИТ: «Насколько я знаю, поступают из других городов, например, Ростовская область, Краснодарский край. Представляете, откуда едут?! Мы туда едем отдыхать, а они сюда учиться. Это разные обстоятельства. Например, у кого-то старший брат здесь. Мама говорит, что он ей будет больше внимания уделять, военнослужащий, будет и порядка больше».

В колледже для обучения студентов оборудовано 450 компьютеров, планшетов и виртуальных пк, которые регулярно обновляют. Также для обучающихся действует студенческое объединение, где ребята могут найти себе развлечение и общественно-полезные занятия, например, организовывать торжественные и праздничные мероприятия в колледже, а также помогать студентам первокурсникам.

Отметим, что кабинет студсовета здесь недавно отремонтировали и с 1 сентября ребята будут собираться в обновленном пространстве.