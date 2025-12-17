В Кольском кадровом центре открыли первый в Заполярье молодёжный клуб «PRO.Карьеру»

В день запуска для юных участников провели первые интерактивные занятия.

Это пространство создано для карьерного развития молодёжи. Специалисты готовы направить ребят и помочь им определиться с будущей профессией. Мастер-классы, игры, встречи с экспертами и другие программы создают условия для общего диалога, обмена опытом и получения практических навыков.

Юлия Рябинова, директор Кадрового центра «Работа России» Мурманская область: «Нам очень важно обеспечить бесшовное трудоустройство и маршрутизацию выпускников для того, чтобы молодой человек закончил школу и уже понимал, какую профессию ему можно и нужно осваивать. Получать её либо в колледже, либо в вузе, а по окончании обучения он уже был напрямую связан со своим потенциальным работодателем».

На открытие клуба пришли студенты Кольского транспортного колледжа. Для них провели интересные игры, одна из которых основана на популярной «Мафии» и подстроена под тематику встречи.

Наталья Томша, начальник Кольского кадрового центра: «Планируем, чтобы дети творчески развивались, творчески взаимодействовали между собой, улучшали полезные знания и развивали свои гибкие навыки».

Знаковым моментом открытия молодёжного клуба стал запуск часов с логотипом сообщества, ведь время – это невосполнимый ресурс, напоминающий о необходимости правильно им распоряжаться, не теряя ни секунды. Юные северяне это прекрасно понимают.

Всеволод Грущенко, студент Кольского транспортного колледжа: «Если меня не устраивает профессия, то я могу сюда приходить, чтобы узнать, на что я способен, понять, в каких сферах я могу работать и быть полезным в этом обществе».

Никита Ульянов, студент Кольского транспортного колледжа: «Я хочу работать трактористом, пойти подрабатывать».

Деятельность молодёжного клуба нацелена на помощь молодому поколению в определении будущей специальности и выстраивании профессиональных траекторий.