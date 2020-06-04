В Кольском районе из-за подтопления объявлен режим чрезвычайной ситуации

По сведениям регионального МЧС, из-за большой водности реки Кола подтоплено 30 домов и 50 приусадебных участков дачного товарищества «Кильдинское». За помощью об эвакуации обратились 14 человек. Все они доставлены во временный пункт размещения в посёлке, где для пострадавших организовано питание.

На данный момент в Кильдинстрое подтоплено 26 домов и 8 придомовых территорий.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Все граждане оповещены, сделан подворовый обход, предложены меры поддержки. Все действия, связанные с эвакуацией, спланированы. Созданы группы спасателей, которые будут контролировать территории для предотвращения мародёрства».