В Кольском районе ликвидировали одну из несанкционированных свалок

Внимание властей на проблему обратили представители молодёжки Народного фронта.

Поводом для обращения активистов в прокуратуру послужили сообщения от местных жителей. По их словам, в непосредственной близости с жилыми домами уже почти два года находится свалка с бытовыми, в том числе и крупногабаритными отходами.

После рейда и фиксации нарушений региональный исполком ОНФ направил соответствующее обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку и внесло представление в адрес главы администрации Кильдинстроя. Территория, которую превратили в большой мусорный полигон, принадлежала бывшему кирпичному заводу. Сейчас у этой земли множество собственников, но никакую хозяйственную деятельность здесь давно никто не ведет.

Сергей Селиверстов, глава администрации городского поселения Кильдинстрой: «Часть территории мы вычистили, оградили. Будем взаимодействовать с собственниками. Мы подадим заявку на финансирование ликвидации накопленного экологического ущерба, получим средства, сделаем это сами, а потом в судебном порядке будем предъявлять иски бросившим данную территорию людям».