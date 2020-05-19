В Кольском районе начали строить резервный инфекционный госпиталь на 700 койко-мест

Он должен быть возведён уже к концу мая.

Госпиталь будет состоять из основного корпуса площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта. Территорию разделят на «чистую» и «грязную» зоны. Также предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии и реанимационного отделения. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.

Развёртывание дополнительных мощностей для оказания помощи больным с CoViD-19 — превентивная мера. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в период пандемии коронавируса важно работать на опережение и обеспечить готовность к любому развитию событий. Медицинский комплекс расположат недалеко от посёлка Мурмаши.