В Кольском районе полицейские задержали северян с крупной партией наркотиков

Задержанными оказались ранее несудимые сожители, которые официально нигде не работали.

При обыске в их в квартире полицейские нашли свертки с мефедроном и героином общим весом 90 граммов. А ещё там были колбы, весы, упаковочные материалы и 2 куста запрещённого растения.

Подозреваемые признались полицейским, что планировали распространять наркотики мелкими дозами через «закладки».

В отношении сожителей возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.