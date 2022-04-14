В Кольском районе провели завершающий этап командно-штабных учений регионального МЧС

Темой для него была выбрана организация работ по тушению природных пожаров, защита населенных пунктов и социальной инфраструктуры. А местом проведения тренировки стал посёлок Мурмаши.

По легенде учений, загорелся лесной массив, пожар распространился в направлении одного из населенных пунктов. Для предотвращения угрозы органы управления и силы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС начали оперативную работу.

Спасатели ликвидировали условный очаг лесного пожара с привлечением лесопатрульного комплекса, прикрывали населённый пункт от угрозы распространения огня.

Ярким моментом полевых учений стало взаимодействие с авиапожарной парашютно-десантной службой. Не обошлось и без испытаний новинок.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Мурманской области: «В данный момент мы применили новый летательный аппарат Авиалесоохраны – беспилотная система. Маршрут, который для неё разработало Министерство природных ресурсов – пятый маршрут, который ведёт на ландшафтные пожары по области, куда вертолёту не судьба долететь».

По итогам командно-штабных учений будет дана оценка эффективности действий органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных учений.