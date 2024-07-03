В Кольском районе пройдут учения волонтёров-поисковиков

С 19 по 21 июля мурманские волонтёры-поисковики Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям станут участниками масштабных учений добровольцев. Их проведут в Кольском районе.

Подготовка каждого нового волонтёра — это вклад в развитие добровольчества в нашей стране. В слёте примут участие 60 поисковиков из Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей.

Обучение будет проходить при поддержке спасателей, полицейских и следственного комитета. Программу регулярно совершенствуют, в неё включают новые методики и практики, разработанные экспертами.

Мурманская область отличается суровым климатом, поэтому пропажа человека всегда сопряжена с опасностью и, в первую очередь, для его жизни. А для поисковиков – это преодоление непростых природных условий.

В первый и второй дни учений участники подробно изучат особенности работы в лесу, научатся использовать специальные устройства и оказывать первую медицинскую помощь.

ВВ финальный день волонтёры применят полученные знания на практике.