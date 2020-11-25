В Кольском районе собутыльник сжёг в сторожке своего знакомого
Правоохранительные органы уже установили и задержали предполагаемого убийцу.
Полицейские изучили человеческие останки, найденные в сгоревшей сторожке в совхозных полях на
Предполагаемый убийца был задержан по «горячим следам». Им оказался ранее судимый, находящийся в федеральном розыске 25-летний житель Туломы.
Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ».
Алина Александрович, СУСК: «С места преступления изъяты следы крови и иные предметы, имеющие значение для доказывания. Назначен комплекс судебных экспертиз».