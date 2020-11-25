В Кольском районе собутыльник сжёг в сторожке своего знакомого

Правоохранительные органы уже установили и задержали предполагаемого убийцу.

Полицейские изучили человеческие останки, найденные в сгоревшей сторожке в совхозных полях на 117 километре автодороги «Кола – Лотта». Оказалось, что это тело мужчины 1973 года рождения без определенного места жительства. Перед смертью он распивал алкоголь с другим мужчиной в бане. Потом между ними возник конфликт и драка. Потерпевший упал, ударился головой и умер. А его собутыльник отнёс тело в сторожевой домик и сжёг его, чтобы скрыть преступление.

Предполагаемый убийца был задержан по «горячим следам». Им оказался ранее судимый, находящийся в федеральном розыске 25-летний житель Туломы.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ».

Алина Александрович, СУСК: «С места преступления изъяты следы крови и иные предметы, имеющие значение для доказывания. Назначен комплекс судебных экспертиз».