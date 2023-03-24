В Кольском районе состоялись соревнования спасателей

Команды боролись за звание лучшей по ликвидации последствий ДТП.

По условиям испытания, пожарно-спасательным командам необходимо в кратчайшее время выполнить работу по спасению зажатых в повреждённых автомобилях пострадавших.

Зачастую люди гибнут не в момент столкновения, а после, оказавшись заблокированными в ставшей грудой металлолома машине. В этом случае спасти пострадавших под силу только квалифицированным специалистам, располагающим всем необходимым оборудованием.

За право стать лучшей состязались 16 пожарно-спасательных команд с Мурманской области, которые прошли отборочные соревнования в своих подразделениях.

По итогам соревнований обойти всех соперников удалось представителям Печенгского филиала ГПС Мурманской области.