В Кольском районе сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель экскаватора-погрузчика за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения

Во время беседы с водителем полицейскими были выявлены явные признаки опьянения.

Ему было предложено пройти процедуру освидетельствования на месте. Результаты показали, что содержание алкоголя в крови значительно превышает норму. Так же было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения.

Транспортное средство было изъято и передано владельцу, так как задержанный арендовал экскаватор для выполнения работ.

Теперь водителю спецтехники грозит лишение свободы сроком до двух лет.