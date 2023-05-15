В Кольском районе запустили в работу парк ветроэнергетических установок

Прошло это событие в торжественной обстановке. Заветную кнопку запуска ветроэлектростанции нажали заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Буквально одно нажатие кнопки и 57 ветроэнергетических установок начали вращение. Теперь ветропарк работает на полную мощность, а это возможность вырабатывать порядка 750 ГВтч в год и избежать выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Кольская ВЭС присоединена к Единой энергетической системе России.

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ: «Крупный достаточно объект, который вырабатывает чистую энергию из ветра. Уверен, что он станет частью общей программы увеличения доли возобновляемых источников энергии в программе, которая сегодня утверждена правительством РФ, премьер-министром Мишустиным. Она продлена до 2025 года».

Это самый крупный в мире ветропарк за Полярным кругом. В его создании существенную поддержку оказало правительство Мурманской области. В 2021 году инвестиционному проекту был присвоен статус стратегического.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот проект и для команды инвестора, и для команды правительства - проверка на прочность. Он был с самого начала сложным, потому что никто в мире таких ветропарков на такой территории за Полярным кругом не строил, а мы построили. Все вместе».

Оборудование ветропарка – локализованного российского производства, разработано с учётом специфики работы при крайне низких температурах. Лопасти установок оснащены системами обнаружения обледенения, которые позволяют определить риск возникновения наледи и автоматически остановить их вращение.

В рамках церемонии запуска ВЭС состоялось награждение руководства и лучших сотрудников компании.