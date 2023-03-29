В Кольском транспортном колледже стартовал чемпионат по профессиональному мастерству

Будущие автомеханики выполняли задания на тренажёрах по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей.

Егор Уманский с раннего детства хотел стать спасателем, но через некоторое время мнение своё изменил и пошёл учиться на автомеханика. Сейчас парень уверенно перебирает автомобиль и выбранной профессией доволен. После колледжа планирует сразу пойти работать.

Как отметил Егор, он гуманитарий и поэтому техническим основам нужно учиться.

Егор Уманский, студент Кольского транспортного колледжа: «В девятом классе у меня появился первый автомобиль. Я копался, что-то перебирал, что-то искал в интернете. В конце концов понял, что нужно более углубленное обучение и пошёл в колледж».

Сегодня Егор устраняет неисправности в электрических системах автомобиля. Это задание конкурса профмастерства, в котором парень принимает участие.

Испытание на этой площадке проходят пять студентов из разных учебных заведений области. Курируют весь процесс эксперты по направлению «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», они же преподаватели технических факультетов этих образовательных учреждений.

Александр Масленников, преподаватель Кольского транспортного колледжа, главный эксперт Чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: «Эксперты вносят неисправности в каждый модуль, а это от 10 до 15 неисправностей. Соответственно участник должен разобрать, продиагностировать данный модуль и устранить эти самые неисправности за то время, которое ему отведено».

Ребятам на модуль даётся два часа. Испытания разделены на три дня. В программу входят: ремонт двигателя, коробки передач, электрооборудования, диагностика работы двигателя, тормозной системы и подвески.

Дмитрий Виноградов преподаёт в Апатитском политехническом колледже. В роли эксперта контролирует работу конкурсанта из Оленегорска.

Дмитрий Виноградов, эксперт Чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: «Конкурсант занимается сборкой коробки передач. Он разобрал агрегат, произвёл дефектовку, в данный момент её собирает. Ну, надеемся, что всё будет правильно».

В каждой мастерской Кольского транспортного колледжа в рамках национального проекта «Образование» закуплено новое оборудование, что позволяет максимально сблизить учебный процесс с производством.

А итоги конкурсанты узнают его участники 8 апреля на закрытии чемпионата профмастерства.