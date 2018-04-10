В Кольском заливе подняли флаг на «Эльбрусе»

В состав Северного флота вошёл «Эльбрус» - многофункциональное судно обеспечения. Никакого вооружения на борту транспорта нет, но от экипажа так же зависят жизни, но не гражданских людей, а моряков, вынужденных нести многомесячное дежурство в сложных арктических условиях.

Обновление - всегда праздник, вот и к церемонии принятия в состав Северного флота нового судна, военные подошли серьёзно. На причале гостей встречал оркестр, а на борту, как по линейке, выстроился экипаж. В Североморск оценить новинку приехал заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков.

- Это новейшее судно, созданное для действий в сложных климатических условиях, в ледовой обстановке и предназначенное для укрепления позиций нашего государства в Арктике, - отмечает во время торжественного мероприятия Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ.

Если бы транспорт носил хотя бы какое-то вооружение и считался кораблем, на его борту подняли бы настоящий Андреевский флаг, но гражданским такой символ не положен, поэтому над просторной кормой на ветру будет реять стяг вспомогательного флота.