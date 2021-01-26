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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.21 19:30

В команде студенческого совета новые лидеры

Первое заседание председатели провели в День студента.

Мурманский городской студенческий совет более 20 лет объединяет активистов из учебных заведений областного центра. Недавно состоялись выборы управленческой команды МГСС на 2021 год. По итогам голосования председателем совета избрана студентка 2-го курса Мурманского педагогического колледжа Елизавета Дементьева.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «МГСС – это серьёзный орган, который организовывает общественную жизнь всех студентов города-героя. И у них это получается. Диапазон от военно-патриотических до спортивных мероприятий. Естественно и волонтёрское движение. И я желаю им успехов».

Как правило, после выпуска участники студенческого объединения становятся успешными специалистами в различных сферах деятельности.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мурманские студенты понимают, что Мурманск – столица Арктики. Именно от них зависит сохранит и преумножит это звание столица через 5-10-15 лет. И они учатся, чтобы Мурманск стал крутой, чтобы они могли найти для себя хорошую высокооплачиваемую работу».

За более чем 20 лет существования студсовета в его работе были задействованы более пятисот студентов, проведено свыше 1000 заседаний, реализованы сотни проектов и мероприятий.

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