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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.21 19:30

В компанию «Мурманскводоканал» пришли в гости ребята из центра «Лапландия»

Главный инженер предприятия на практическом примере показал все стадии забора воды из водоёма, её очистки, а также продемонстрировал работу насосной станции.

Бесчисленное количество вопросов мучает нас с самого детства. Почему небо голубое, а трава зелёная, откуда появляется радуга или же, зачем бобры строят плотину? Многие из интересующих вещей окутаны тайной не только для детей, но и для взрослых. На помощь родителям и педагогам любознательных ребят из «Лапландии» пришли специалисты «Мурманскводоканала», ответив на один из самых популярных вопросов.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Ребятам был интересен путь появления воды в кранах многоквартирных домов, поэтому мы провели небольшую экскурсию, где показали весь процесс водозабора. Им было очень интересно, очень много было вопросов. Главный инженер продемонстрировал различные объекты, с помощью которых вода набирается в наши домашние краны».

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы посетили насосную станцию второго подъёма и посетили блок сооружений, где показали им сами сооружения: барабанные сетки и контактные осветлители, показали, как вводятся реагенты и как контролируется качество воды. Также ребята побывали на рабочем месте инженера, который следит за всем технологическим процессом».

Однако заинтересовались ребята этой темой не только из-за личной любознательности. Совсем скоро им предстоит принять участие во всероссийском конкурсе «Погружение в подводную робототехнику». А для этого необходимо получить хотя бы базовые навыки в этой сфере.

Наталья Федулеева, педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум»: «Так как это подводная робототехника, то обязательно есть какое-то исследования воды. В этом году нам нужно проследить путь воды от источника до крана, из которого мы берём воду. Поэтому мы и пришли на экскурсию».

Чтобы принять участие в конкурсе, воспитанникам «Кванториума»  предстоит исследовать воду, поступающую из кранов по нескольким параметрам, а после создать подводного робота. В этом им помогут полученные на экскурсии знания.

Матвей Дубогрызов, воспитанник ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: «Мне очень понравилась экскурсия, было очень интересно. Мы ходили по станциям, нам очень много рассказали. Меня больше всего впечатлил шум от насосов».

Несмотря на то, что для «Мурманскводоканала» это был первый опыт проведения обзорной экскурсии, сотрудники предприятия всегда готовы к дальнейшему сотрудничеству и плодотворной работе с детским технопарком «Кванториум».

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