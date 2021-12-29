В комплексной детско-юношеской спортивной школе №17 прошли ежегодные соревнования по шахматам

Множество столов, доски с фигурами и шахматные часы – в канун Нового года комплексная детско-юношеская спортшкола №17 Мурманска совместно с региональным ДОСААФ провели соревнования по шахматам.

По ребятам заметно, что они поглощены процессом. К примеру, Егор занимается шахматами около 4 лет.

Егор Усов, воспитанник КДЮСШ №17: «Мне очень нравится заниматься шахматами, но это для меня хобби. Сюда прихожу, занимаюсь, не стремлюсь ни к какому спортивному званию. Мне просто нравится играть в эту игру».

Кирилл также, как и Егор, увлечён игрой. Как отметил юный шахматист, он предпочитает действовать по ситуации, нежели выстраивать стратегию предстоящей партии.

Кирилл Гафуров, воспитанник КДЮСШ №17: «Мне очень нравится просто поиграть, пообщаться со своими одногруппниками. У меня нет особой стратегии, я постоянно беру разные».

Как отметил председателя регионального отделения ДОСААФ, развивать увлечение детей шахматами очень важно, ведь именно эта игра позволяет выработать навыки стратегии и творчества.

Антон Сулоев, председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Шахматы – одна из древнейших настольных игр, позволяет развить детям логику. Шахматы – это не только сочетание… это не только спорт, это сочетание науки и искусства».

По словам организаторов соревнований, дети активно идут заниматься шахматами, а среди воспитанников школы есть свои чемпионы регионального и даже всероссийского уровня. В будущем соревнования планируют разбавить состязаниями по стрельбе.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманска: «В дальнейшем под эгидой ДОСААФ мы планируем провести интеллектуальный марафон, когда дети будут играть в шахматы, а ещё будут параллельно стрелять с пневматической винтовки. ДОСААФ всё это нам предоставляет – тир, для этого, а мы предоставляем шахматы и наших детей».

По итогам соревнований дети подтвердят спортивные разряды, а ещё их ждут памятные медали и грамоты. Помимо шахмат, ребята в спортшколе №17 Мурманска занимаются также единоборствами и плаванием, а потому за гармоничное развитие маленьких северян можно не переживать.