В Комплексной детско-юношеской спортивной школе №17 прошло награждение самых активных её воспитанников

Сотрудники ДОСААФ совместно с педагогами Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 наградили самых активных своих воспитанников.

В конце марта подводят итоги всероссийского месячника оборонно-массовой работы, в рамках которого ребята и получили грамоты. Почти все награждённые заняли призовые места в различных военно-патриотических состязаниях под эгидой ДОСААФ. В них участвуют дети из военно-патриотических клубов, кадетских классов, юнармейцы и школьники.

Андрей Руденко, начальник отдела организационно-плановой военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области: «Мы будем проводить награждение наиболее отличившихся ребят в период проведения мероприятия. Планируется наиболее достойных ребят наградить медалями ДОСААФ России и почётными грамотами».

Многие ребята, обучаясь здесь, осваивают новые навыки, которые пригодятся им в будущем. К примеру, Вениамин, только что получивший медаль общества, хочет углубить свои знания по самообороне.

Вениамин Логинов, воспитанник КДЮСШ №17: «Нас учат заниматься мужским делом. Нам показывают приёмы различные, чтобы мы могли защищаться, и не только защитить себя, но и своих близких».

Делу время, а потехе час – сразу после всех торжеств парни снова приступили к тренировкам. Через месяц начнётся новый конкурс, где им нужно показать себя во всей красе.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманска: «Сейчас у ребят свободное время, так как сейчас в школах каникулы. В свободное от тренировок и учёбы время они занимаются военно-патриотической работой. У нас соревнования скоро будут, в конце апреля, это Лига военно-патриотических клубов Мурманской области, которые проходят в России в рамках международных игр. А по итогам региональных соревнований сборная команда уедет на первенство Северо-Западного федерального округа среди военно-патриотических клубов».

Юные северяне будут преодолевать полосы препятствий, поучаствуют в стрельбах из мелкокалиберного оружия, а также проведут разборку-сборку автомата на время.

Остаётся надеяться, что и апрельские игры для наших ребят пройдут успешно.