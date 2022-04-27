В конце апреля в Кировске вновь открылось здание пожарной части «Кировская»

Новое местоположение объекта позволит оперативно реагировать на возможные пожары и другие ЧС на объектах промышленных площадок Кировского и Расвумчоррского рудника.

Открытие нового депо пожарной части «Кировская» состоялось в преддверии профессионального праздника огнеборцев. Подразделение круглосуточно наблюдает за объектами местного промышленного гиганта, отсюда и профиль в составе части - горноспасательный отряд. Раньше спасатели-альпинисты делили помещение вместе с пожарными, однако, теперь отряд получил своё собственное здание.

Роман Ярославцев, командир Кировского отдельного горноспасательного отряда: «В данный момент поступила новая пожарная машина, которая будет у нас на вооружении буквально со следующего месяца».

Здание части когда-то было насосной станцией, однако, его реконструировали и перевооружили в соответствии с новым назначением.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Мы с удовольствием и с неподдельным интересом изучили содержание пожарного депо. Поскольку необходимый минимальный набор и помещений, и пожарно-техническое вооружение, и социализации для сотрудников полностью имеется в наличии. И, конечно, в таком пожарном депо с большим удовольствием пожарные и несут боевое дежурство».

По словам экспертов, концепция современного модульного здания, применённая здесь, «взята на вооружение» всем ведомством.