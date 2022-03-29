В конце марта у сотрудников МЧС прошла зимняя спартакиада

Погода в день соревнований выдалась очень «мурманской»: яркое солнце не раз перемежалось сильной метелью, однако, спасателей это не остановило.

С лыжных гонок начинается первый этап спартакиады Главного управления МЧС по Мурманской области. Состязания позволяют определить физическое состояние и навыки участников, ведь спасателю по долгу службы приходится работать в том числе в глубоком снегу.

Денис Давиденко, заместитель начальника Управления организации пожаротушения: «Спасательные подразделения, например, Мурманский аварийно-комплексный спасательный центр МЧС России в зимний период довольно часто принимает участие в спасательных операциях, где приходится задействовать как технику высокой проходимости, так и в каких-то условиях леса лыжи, снегоступы».

В старте приняли участие более 60-ти человек, в их числе было и 15 представительниц прекрасного пола. За кого-то поболеть пришли близкие люди и друзья, а кто-то привёл и своего питомца.

Соревнования проводятся ежегодно, но в этот раз случай особенный – спортивная пора совпала с юбилеем Гражданской обороны – службе исполняется 90 лет.